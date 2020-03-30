الضرائب تعلن مواعيد استقبال الممولين خلال فترة حظر التجول

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، في بيان اليوم الاثنين، إنه يتم استقبال جميع المأموريات الضريبية بمختلف المحافظات للممولين من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية مساء أثناء مدة فرض حظر التجوال.

وأضاف البيان، أن مصلحة الضرائب، تهيب بالممولين المبادرة بتقديم إقراراتهم الضريبية وعدم الانتظار إلى اللحظات الأخيرة منعا للازدحام وحفاظا على سلامتهم وصحتهم.

وأشار إلى أنه في حالة وجود اي استفسارات أو مشكلات الاتصال يمكن الاتصال بالخط الساخن ١٦٣٩٥ لمركز الاتصالات المتكامل لتقديم الدعم للممولين والإجابة على كافة الاستفسارات وحل أي مشكلة قد تواجههم.

ودعا رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين من الأشخاص الطبيعيين بالاستفادة من خدمة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا منعا للازدحام و حفاظا على سلامتهم في ظل ظروف مواجهة فيروس كورونا .

وقامت مصلحة الضرائب بالعديد من الإجراءات الاحترازية والتيسيرات للممولين نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد حيث قامت بمد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعين حتى ١٦ أبريل منعا للازدحام.

وتشجع المصلحة، الممولين على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا بالغاء رسوم الدخول على المنظومة الإلكترونية للممولين من الأشخاص الطبيعيين ، وتوفير سداد الضرائب اون لاين لجميع الممولين.

كما أتاحت إمكانية سداد المستحقات الضريبيه نقدا أو بشيكات ورقية بالوحدات التنفيذية ومأموريات المصلحة ، مع الإعفاء من كافة المصاريف الإدارية وذلك لفترة مؤقتة خلال فترة تقديم الاقرارات الضريبية عن العام المالي 2019 – 2020، وإمكانية السداد عن طريق البنوك .