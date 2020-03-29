بنك ناصر: إلغاء عمولات السحب من ماكينات الصراف الآلي التابعة لكل البنوك

قال شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إن البنك قرر اتخاذ إجراءات جديدة للحفاظ على انسيابية وتيسير أداء الخدمة للعملاء، وسرعة إنهاء المعاملات البنكية، وعدم التكدس داخل الفروع وذلك أيام صرف المعاشات والمرتبات والنفقات.

وأضاف فاروق أن هذه الإجراءات تأتي بناء تعليمات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة البنك، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وحرصا على سلامة العاملين والعملاء، وفقا لبيان من البنك اليوم الأحد.

وذكر أنه تقرر أن تكون مواعيد العمل داخل الفروع أيام صرف المعاشات اعتبارا من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا، كما سيتم تحديد مواعيد للتعامل مع العملاء بالنسبة لباقي أنشطة البنك في أيام أخرى بخلاف أيام صرف المرتبات والمعاشات والنفقات.

وأشار فاروق إلى أنه تقرر أيضا توفير مقاعد انتظار خارج الفرع يراعي بها وجود مسافة بين العملاء لضمان عدم التكدس داخل الفرع، بالإضافة إلى تخصيص أحد العاملين بالبنك للقيام بعملية الصرف لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في أماكن انتظارهم خارج الفرع.

وأوضح أن صرف المعاشات والمرتبات والنفقة يتم من خلال فروع البنك المنتشرة في أنحاء الجمهورية والبالغ عددها 93 فرعا أو الصرف عن طريق كروت ماكينات الصراف الآلي "ATM".

وقال شريف فاروق إن البنك ربط شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به بشبكة (123) التابعة لشركة إي فاينانس، ويتم من خلالها الصرف الإلكتروني من أي ماكينة صرف آلي تخص البنك، بالإضافة إلى أي ماكينة صرف آلي في جميع البنوك على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن البنك ملتزم بعدم احتساب عمولات على عملاء البنك في حالة السحب من أي ماكينة صراف آلي تخص البنوك الأخرى حسب تعليمات البنك المركزي، كما تم التنبيه على الفروع بضرورة التغذية الفورية والمستمرة لماكينات الصراف الآلي وإجراء الصيانة الدورية لها.

وناشد فاروق العملاء عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، والالتزام بقواعد السلامة واتباع الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي حددتها وزارة الصحة والسكان لاستخدام ماكينات الصراف الآلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وذكر أن هذه التعليمات تتضمن تعقيم اليدين بالكحول قبل وبعد استخدام الماكينة، واستخدام المناديل الورقية للضغط على الأزرار ثم التخلص منها فورا، حيث تم إصدار تعليمات للفروع بالالتزام بإجراءات التطهير والنظافة لمقر الفرع وماكينات الصراف الآلي، ووضع مطهرات بمداخل الفروع وبجوار ماكينات الصرف وتوجيه العملاء بضرورة استخدامها.

وأشار فاروق إلى أن هذه التعليمات تستهدف حماية الموظفين والعملاء على مستوى كافة فروع وإدارات البنك، وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمكافحة فيروس كورونا.