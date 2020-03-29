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تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 29-3-2020

12:49 م الأحد 29 مارس 2020
تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 29-3-2020

مشغولات ذهبية

كتبت - شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 715 جنيها، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 613 جنيها، وعيار 24 إلى 817 جنيها، والجنيه الذهب إلى 5720 جنيها.

واليوم هو ثاني أيام العطلة الأسبوعية في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب شعبة الذهب غرفة القاهرة التجارية جرام الذهب

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