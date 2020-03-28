شركات المحمول تتيح دقائق وإنترنت مجانًا للعاملين بمستشفيات العزل الصحي

كتب-علاء حجاج:

اتفق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالاتفاق مع شركات المحمول الأربعة وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان من أجل إتاحة 3 آلاف دقيقة و١٠ جيجابايت، لكافة شبكات المحمول شهريا مجانا لجميع الأطباء وأطقم التمريض والإداريين والعاملين بمستشفيات العزل الصحي لمصابي فيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية.

وقال بيان من الجهاز اليوم السبت إنه هذا يأتي تقديرا للمجهود العظيم الذي يبذله الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين في القطاع الطبي من أجل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمصابي فيورس كورونا المستجد، والسعي نحو الحد من انتشاره، والعمل على حماية صحة وسلامة المواطنين.

كما يأتي هذا القرار استكمالا لعدد من المبادرات التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل دعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورنا المستجد.