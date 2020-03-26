بعد هبوط مفاجئ أمس.. ماذا فعلت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس؟

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه بمنتصف تعاملات أمس الأربعاء.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 700 جنيه، وهو نفس السعر بمنتصف تعاملات أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 600 جنيه كما تراجع سعر الجرام عيار 24 إلى نحو 800 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب 5600 جنيه.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، انخفضت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم تراجعا بنحو 1.7 دولارا بنسبة 0.11% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، لتسجل1615 دولارا للأوقية، في الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.