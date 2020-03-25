ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 29 و33 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي جنيهين، ليتراوح بين 50 و68 جنيها.

وزاد سعر كيلو الجمبري الممتاز 30 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و380 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وانخفض سعر كيلو السمك البوري 4 جنيهات، ليتراوح بين 40 و46 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و160 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و240 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.