تراجع الطماطم والباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 5 أصناف من الخضروات بين جنيه و3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.95 و4.45 جنيه، بتراجع جنيه للكيلو مقارنة بأمس، كما هبط سعر كيلو الفاصوليا ليتراوح اليوم بين 7 و10 جنيهات، وسعر كيلو الباذنجان البلدي بين 4 و10 جنيهات.

وفي المقابل ارتفعت أسعار 5 أصناف من الفاكهة، اليوم، بين 50 قرشا و4 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.95 و4.45 جنيه، بتراجع 1.05 جنيه.

البطاطس بين 1.75 و2.75 جنيه.

البصل بين 3 و8 جنيهات.

الكوسة بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 7 و10 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 4 و7 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 9 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و7 جنيهات.

القلقاس بين 6 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال بلدي بين 3 و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البرتقال سكري بين 3 و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البرتقال أبو سرة بين 5 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

اليوسفي بين 4 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي بين 9 جنيهات و13 جنيها، بزيادة 4 جنيهات.