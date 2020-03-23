تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الاثنين 23-3-2020

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما استقر في 10 بنوك أخرى.

وتراجع سعر شراء الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.71 جنيه للشراء، كما انخفض سعر البيع بقيمة قرشين إلى 15.80 جنيها.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، وقناة السويس، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، والبركة إلى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.