تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين 23-3-2020

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و5.5 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 1.8 و2.7 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 3.5 و7.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و5.5 جنيه.

البطاطس بين 1.8 و2.7 جنيه.

البصل بين 3.5 و7.5 جنيه.

الكوسة بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 10 جنيهات و12 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 7 و8 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيها.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و7 جنيهات.

القلقاس بين 6 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال بلدي بين 2.5 و 4.5 جنيه.

البرتقال سكري بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 5 و9 جنيهات.

اليوسفي بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.