التخطيط: الانتهاء من 156 مشروعا بقطاع الطاقة باستثمارات 29 مليار جنيه في 6 أشهر

كتبت- ياسمين سليم:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إنه تم الانتهاء من 156 مشروعا في قطاعي البترول والكهرباء والطاقة المتجددة، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وذلك ضمن مرحلة البناء بقطاع الطاقة، بتكلفة استثمارية كلية نحو 28.7 مليار جنيه، بحسب بيان من الوزارة اليوم الاثنين.

جاء ذلك خلال الملخص التنفيذي لتقرير حصاد قطاع الطاقة والمشروعات التي تم الانتهاء منها فى قطاعي الكهرباء والبترول خلال النصف الأول من 2019-2020، والذي أصدرته الوزارة في إطار العمل على توعية المواطن بحجم الإنجازات التي تقدمها الدولة خلال فترة المتابعة، بحسب البيان.

وأضافت الوزيرة أنه بالنسبة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وحده؛ تم الانتهاء من 147 مشروعا، بتكلفة استثمارية كلية تقدر بحوالي 17 مليار جنيه، في كافة محافظات الجمهورية، فضلاً عن الانتهاء من مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية، بأسوان، بإجمالي عدد محطات 32 محطة، قدرة 1465 ميجاوات، باستثمارات قطاع خاص حوالي 2 مليار دولار.

وذكرت أنه بالنسبة لقطاع البترول، تم الانتهاء من 9 مشروعات، بتكلفة استثمارية كلية 11.7 مليار جنيه.



وأوضح تقرير وزارة التخطيط أن أبرز مشروعات قطاع الكهرباء تتمثل في التشغيل التجريبي للوحدة البخارية الثالثة بمحطة توليد جنوب حلوان، وإنشاء محطـة محولات بني سويف الصناعية، وخط بلاط / شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، بطول (2× 289 كيلو متر).

ووفقا للتقرير، حقق قطاع الكهرباء معدل نمو حقيقي بلغ 1.5%، في النصف الأول من 2019-2020، كما أنه خلال فترة العام ونصف الماضية، تم الانتهاء من 369 مشروعا، بتكلفة كلية استثمارية 57 مليار جنيه.



كما أشار التقرير إلى أنه من أبرز مشروعات قطاع البترول؛ تنمية حقول شمال سيناء (المرحلة الثانية)، وحقول جنوب غرب بلطيم، بطاقة إنتاجية 75 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وإنشاء شمندورة الشحن البحري، بميناء الحمراء بمدينة العلمين، بطاقة مليون برميل زيت خام يوميا.

وأكد التقرير أن قطاع الغاز حقق معدل نمو حقيقي بلغ 4.5% خلال النصف الأول من العام الجاري، كما حقق قطاع تكرير البترول نموا بنسبة 14.2%، ونموا في عدد المشروعات بنسبة 29%، مقارنة بذات الفترة من العام المالي من 2018-2019، وخلال فترة العام ونصف الماضية (يوليو 2018- ديسمبر 2019) تم الانتهاء من 16 مشروعا بتكلفة استثمارية كلية حوالي 231 مليار جنيه.



وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لأبرز المشروعات المنتهية في قطاع الكهرباء خلال النصف الأول من 2019-2020، أشار تقرير وزارة التخطيط إلى الانتهاء من 16 مشروعا بمحافظة القاهرة، و14 مشروعا بأسوان، و8 مشروعات بالبحيرة، و7 مشروعات بالدقهلية، و7 مشروعات أخرى بمحافظة دمياط، بالإضافة إلى 5 مشروعات بكل من السويس والشرقية.