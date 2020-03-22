البنك المركزي: إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من كافة العمولات لمدة 3 أشهر

كتبت- منال المصري:

قرر البنك المركزي، اليوم الأحد، إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه، من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها، لمدة 3 أشهر، اعتبارا من اليوم.

وقال المركزي إن الهدف من القرار الحد من التعاملات النقدية لما قد تحمله من خطورة على الصحة العامة في الوقت الراهن.

وأشار المركزي إلى أن القرار يأتي انطلاقا من سياسة البنك المركزي في تطبيق إجراءات استباقية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، وحرصا على المساهمة في الحفاظ على صحة المواطنين والعاملين بالقطاع المصرفي، وتماشيا مع توجه البنك المركزي في تعزيز التدابير الاحترازية للحد من التعامل بالبنكنوت المتداول.