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الدولار يواصل الصعود أمام الجنيه للأسبوع الرابع على التوالي

04:55 م الجمعة 20 مارس 2020
الدولار يواصل الصعود أمام الجنيه للأسبوع الرابع على التوالي

أسعار الدولار

كتبت- شيماء حفظي:

واصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، للأسبوع الرابع على التوالي، مع تداعيات تحول فيروس كورونا المستجد لوباء عالمي.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري أمس الخميس 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع مقابل 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع بزيادة 3 قروش.

وكان الدولار تحول للصعود في آخر أسبوع من شهر فبراير الماضي، بعد رحلة هبوط متتالية، بفضل جذب استثمارات أجنبية كبيرة، في أدوات الدين الحكومية، ما دعم سعر الجنيه.

وبحسب وكالة رويترز، فإن الدولار مرتفع 3.5% مقابل سلة من العملات خلال الأسبوع الذي قام فيه المستثمرون بتسييل كل شيء من الأسهم إلى السندات والذهب والسلع الأولية.

وكانت مكاسب الدولار على مدى الأسابيع القليلة الفائتة مربكة بالفعل، ومثل الصعود كابوسا للعديد من الدول والشركات التي تقترض بكثافة بالعملة الأمريكية.

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