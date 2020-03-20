أكبر خفض لأسعار الفائدة.. تعرف على عائد حساب التوفير العادي ببنك مصر

كتبت- منال المصري:

أجرى بنك مصر أكبر خفض لأسعار الفائدة على شرائح حسابات التوفير العادي بنسبة 2% في اجتماع لجنة الأصول والخصوم بالبنك الثلاثاء الماضي، عقب قرار المركزي بخفض الفائدة بحسب مصدر خدمة العملاء.

وأشار المصدر إلى أن البنك طبق خفض الفائدة على شرائح حسابات التوفير منذ الأربعاء الماضي، بينما خفض الفائدة على جميع آجال الودائع لأجل بنسبة 3% فيما أبقى البنك على فائدة الشهادات ذات العائد الثابت عند 12% دون تغيير.

وينشر مصراوي نسبة الفائدة على شرائح حساب التوفير العادي بعد الخفض الكبير :

1 - الشريحة الأولى من 1500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه:

يتراوح العائد بين 3.25% بدلا من 5.25% للعائد الشهري، و3.5% بدلا من 5.5% للعائد ربع السنوي، و3.625% بدلا من 5.625% للعائد نصف سنوي، و3.75% بدلا من 5.75% للعائد السنوي.

2 - الشريحة الثانية من 5 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه:

تتراوح بين 3.75% بدلا من 5.75% للعائد الشهري، و4% بدلا من 6% للعائد ربع السنوي، و4.125% بدلا من 6.125% للعائد نصف السنوي، و4.25% بدلا من 6.25% للعائد السنوي.

3 - الشريحة الثالثة من 50 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه :

تتراوح الفائدة بين 4.25% بدلا من 6.25% للعائد الشهري، و4.5%بدلا من 6.5% سنويا للعائد ربع السنوي، و 4.625% بدلا من 6.625% سنويا للعائد نصف السنوي، و 4.75% بدلا من 6.75% للعائد السنوي.

4 - الشريحة الرابعة من 250 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه:

تتراوح بين 4.75% بدلا من 6.75% للعائد الشهري، و5% بدلا من 7% للعائد ربع السنوي، و5.125% بدلا من 7.125% للعائد نصف السنوي، و5.25% بدلا من 7.25% للعائد السنوي.

5 - الشريحة الخامسة أكثر من 500 ألف جنيه:

تتراوح بين 5.25% بدلا من 7.25% للعائد الشهري، و5.5% بدلا من 7.5% للعائد ربع السنوي، و5.625% بدلا من 7.625% للعائد نصف السنوي، و5.75% بدلا من 7.75% للعائد السنوي.