تصل إلى 4 جنيهات.. زيادة أسعار الخضروات خلال أسبوع وسط مخاوف كورونا

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار عدد من الخضروات في سوق العبور، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط زيادة في الطلب بسوق التجزئة، مع بدء ظهور حالات مرض كورونا بمصر.

وفي سوق الجملة، ارتفعت أسعار الطماطم والبصل والفلفل الرومي، والخيار البلدي، والقلقاس، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وكان حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، قال لمصراوي، سابقا، إن أسعار عدد من أصناف الخضراوات رغم وفرة المعروض بسبب زيادة الطلب وتكالب المواطنين على شراء وتخزين السلع.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و 5.5 جنيه بزيادة بين 50 قرشا و1.25 جنيه.

البطاطس بين 1.8 جنيه و 2.7 جنيه.

البصل بين 3.5 و 7.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

الكوسة بين 2 و 4 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الفاصوليا بين 10 جنيهات و 12 جنيها، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 7 و 8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 و 11 جنيها، بزيادة 4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 9 و 11 جنيها، بزيادة 4 جنيهات.

الملوخية بين 3 و 5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي بين 4 و 7 جنيهات، بزيادة جنيه.

القلقاس بين 6 و 9 جنيهات، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة:

برتقال بلدي بين 2.5 و 4.5 جنيه.

برتقال سكري بين 2.5 و 4.5 جنيه.

برتقال أبو سرة بين 4 و 7 جنيهات.

اليوسفي بين 3 و 7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.