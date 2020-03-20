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الدولار يرتفع 3.5% عالميا ويتجه لأفضل أداء أسبوعي منذ 2008

11:08 ص الجمعة 20 مارس 2020
الدولار يرتفع 3.5% عالميا ويتجه لأفضل أداء أسبوعي منذ 2008

أسعار الدولار

القاهرة – وكالات:

خسر الدولار قوة الدفع اليوم الجمعة بعد صعود أدى به لأنه يتجه صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، إذ تسبب وباء فيروس كورونا في تدافع صوب السيولة مما سحق أسواق الأصول.

وبحسب وكالة رويترز، فإن الدولار مرتفع 3.5% مقابل سلة من العملات خلال الأسبوع الذي قام فيه المستثمرون بتسييل كل شيء من الأسهم إلى السندات والذهب والسلع الأولية.

وقاد الدولار الأسترالي التعافي الجزئي يوم الجمعة بين العملات الكبرى المتضررة إذ ربح ثلاثة بالمئة إلى 0.5897 دولار أمريكي. وارتفع الجنيه الاسترليني 1.5 بالمئة من أدنى مستوى في 35 عاما إلى 1.1654 دولار.

وصعد الين 0.7% إلى 109.97 للدولار. وارتفع الوون الكوري الجنوبي أكثر من 3% من أدنى مستوى في 11 عاما، في ظل مكاسب أوسع نطاقا في أسواق الأسهم بالمنطقة.

لكن في ظل مؤشرات على استمرار ارتفاع مستوى الضغط في النظام المالي، حتى في الوقت الذي تضخ فيه البنوك المركزية في أنحاء العالم دولارات بسعر رخيص للبنوك، يتوقع القليلون ارتدادا لصعود الدولار.

وكانت مكاسب الدولار على مدى الأسابيع القليلة الفائتة مربكة بالفعل، ومثل الصعود كابوسا للعديد من الدول والشركات التي تقترض بكثافة بالعملة الأمريكية.

وخسر الدولار الأسترالي 11% على مدى أسبوعين، مسجلا أسوأ انخفاض على مدى أسبوعين منذ 2008. ويدرس البنك المركزي في النرويج تدخلا في الصرف الأجنبي بعد تراجع بنسبة 20% للكرونة الشديدة التأثر بسعر النفط خلال نفس الفترة.

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