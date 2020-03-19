ارتفاع الطماطم والبصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 8 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين جنيه و4 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 3.5 و7.5 جنيه، وسعر كيلو الفاصوليا بيت 10 جنيهات و12 جنيها.

وفي المقابل تراجعت أسعار البطاطس، والكوسة، والملوخية بين 20 قرشا و4 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و5.5 جنيه، بزيادة 1.25 جنيه.

البطاطس بين 1.8 و 2.7 جنيه، بتراجع 20 قرشا.

البصل بين 3.5 جنيه و7.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

الكوسة بين 2 و4 جنيهات، بتراجع 4 جنيهات.

الفاصوليا بين 10 جنيهات و12 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 7 و8 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيها، بزيادة 4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيها، بزيادة 4 جنيهات.

الملوخية بين 4 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

القلقاس بين 6 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.

اليوسفي بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.