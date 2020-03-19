محلات زارا تغلق 3785 فرعا بسبب فيروس كورونا

(د ب ا)

أعلنت شركة إنديتكس الإسبانية المالكة لمحال زارا للملابس الجاهزة، أنها أغلقت 3785 فرعا لها في أنحاء العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن الشركة قولها، اليوم الخميس، إن الوباء له "تداعيات كبيرة للغاية" على عملياتها.

وقالت الشركة إنه من" المبكر للغاية " التنبؤ بتأثير تفشي الفيروس على عملياتها خلال بقية العام.

وكانت مبيعات محال زارا قد تراجعت بنسبة 24.1% خلال أول أسبوعين من الشهر الجاري.

ويشار إلى أن مبيعات زارا ارتفعت خلال العام حتى 31 يناير الماضي.

وكان صافي المبيعات قد ارتفع بنسبة 8% ليسجل 28.3 مليار يورو (25.9 مليار دولار)، ويرجع ذلك إلى انتعاش المبيعات على شبكة الإنترنت.