جامع: توجيهات من رئيس الوزراء بسرعة تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات



كتب- مصطفى عيد:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن هناك توجيهات من مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة البدء في تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات في مصر التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد إقرارها من رئاسة مجلس الوزراء بساعات.

وبحسب بيان لجهاز تنمية المشروعات، أضافت نيفين جامع أن لهذه الاستراتيجية أبعاد تنموية وبيئية واقتصادية من خلال عدة مجالات منها تحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محليا، والوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي ومواكبة التطور الدائم لتلك الصناعات.

جاء ذلك خلال اجتماع جامع مع قيادات وممثلي وزارات التنمية المحلية، والبترول، والمالية، والبنك المركزي، وجهاز تنمية المشروعات، بهدف البدء في تنفيذ الخطة العاجلة لإحلال سيارات الميكروباص التي مر على إنتاجها أكثر من 20 عاما.

ويهدف المشروع استبدال سيارات حديثة متطورة تعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي/ بنزين)، بهذه السيارات القديمة، وذلك على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وتشجيع أصحاب سيارات الميكروباص الحديثة على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز.

وتناول الاجتماع مناقشة عدة محاور هامة خاصة بتنفيذ هذا المشروع القومي منها تحديد دور كل الجهات المشاركة فيه، ووضع معايير لإحلال الميكروباصات، وتقديم تيسيرات لأصحابها في تمويل المركبات الجديدة وفترة السداد، والتوسع في إقامة محطات الوقود المتخصصة في الغاز الطبيعي تبعا لعدد سيارات الميكروباص بكل محافظة.

وذكرت نيفين جامع أن هذا المشروع الذي يهدف إلى تحسين خدمات النقل الجماعي عبر إحلال الميكروباصات المتهالكة التي لا تزال تعمل في الشوارع منذ 20 عاما أو أكثر واستبدال مركبات عصرية حديثة تعمل بالغاز الطبيعي بها، يأتي أيضا ضمن أبعاد استراتيجية صناعة السيارات.

وأشارت إلى أن المشروع يأتي من منطلق التسهيل والتيسير على المواطنين والحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين في مجال النقل الجماعي والميكروباص، حيث أن سعر الغاز الطبيعي أقل بكثير من سعر البنزين أو السولار بما يتيح توفيرا في المصروفات الخاصة بتلك السيارات وبالتالي زيادة دخل أصحابها.

كما يهدف المشروع إلى المحافظة على الشكل الحضاري للشارع المصري ومواجهة التلوث البيئي من خلال تقليل العادم الناتج عن السولار والبنزين، بالإضافة إلى التكامل مع خطة الدولة من خلال تعظيم الموارد المتاحة وتوفير الدعم المقدم للمنتجات البترولية، وفقا لنيفين جامع.

وأكدت الوزيرة أن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن البدء في تنفيذ هذا المشروع والذي سيعد فرصة متميزة لكافة العاملين في مجال النقل الجماعي وأصحاب الميكروباصات.