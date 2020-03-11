التضامن: اتخاذ كافة الاستعدادات لمواجهة سوء الأحوال الجوية غدًا

كتبت- ياسمين سليم:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأربعاء إن الوزيرة، نيفين القباج طلبت من كافة مديريات التضامن الاجتماعي ومراكز الإغاثه المنتشرة على مستوى المحافظات وفرق أطفال بلا مأوي والتدخل السريع والهلال الأحمر المصري على مستوى محافظات الجمهورية باتخاذ كافة الاستعدادات والاحتياطات اللازمة لمواجهة موجة الطقس السيء المتوقع أن تبدأ من الغد.

وقال القباج في البيان إن فرق التدخل السريع وأطفال بلا مأوى تم تزويدها بالبطاطين والمعونات والوجبات المناسبة لمواجهة موجة الطقس السيء وتقديم الخدمات اللازمة لتقدم للمشردين وفاقدي الرعاية الأسرية وأي شخص يحتاج إلى رعاية أو تدخل عاجل.

وأضافت الوزيرة أنه تمت مراجعة خطه الهلال الأحمر المصري لمواجهة، تقلبات الأحوال الجوية.

وبحسب القباج جري استدعاء فرق الطوارئ للتواجد في جميع المحافظات بالتجهيزات المطلوبة والتي تشمل حقائب الإسعافات الأولية وأجهزة الصدمات، مشيرة إلى أنه تم التأكد من جاهزيه المخزون الخاص بأدوات الإغاثة في جميع الفروع والفروع الإقليمية.

وأضافت أنه تم وضع ىليات المتابعه الدقيقة من غرفه العمليات المركزيه للأحداث والربط مع شركاء العمل وإعداد التقارير.

كما شكلت وزيرة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات مركزية من قيادات الوزارة لمتابعة خطة العمل خلال الأيام القادمة وتنسيق الجهود وضمان سرعة التدخل