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تراجع الأسهم الأمريكية بشكل حاد عند الفتح وسط قلق بشأن كورونا

04:03 م الأربعاء 11 مارس 2020
تراجع الأسهم الأمريكية بشكل حاد عند الفتح وسط قلق بشأن كورونا

أحد البورصات الأمريكية

القاهرة- وكالات:

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعا حادا عند الفتح، اليوم الأربعاء، مع تشكك المستثمرين حيال خطة تحفيز من الرئيس دونالد ترامب للتصدي لتداعيات وباء فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة رويترز.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 413.53 نقطة بما يعادل 1.65% ليفتح على 24604.63 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 56.63 نقطة أو 1.96% ليسجل 2825.60 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 208.01 نقطة أو 2.49% إلى 8136.25 نقطة.

مؤشرات الأسهم الأمريكية ترامب فيروس كورونا

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