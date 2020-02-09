البورصة تصعد مع بداية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.07% مع بداية تعاملات اليوم السبت، إلى مستوى 14115 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.14%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.09%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.58% مع نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، إلى مستوى 14105نقطة.