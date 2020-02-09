البورصة تصعد مع بداية تعاملات اليوم الأحد
10:10 ص الأحد 09 فبراير 2020
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.07% مع بداية تعاملات اليوم السبت، إلى مستوى 14115 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.14%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.09%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.58% مع نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، إلى مستوى 14105نقطة.
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز
-
335
-
295
-
195
-
180
-
151
-
132
-
80
-
79
-
71
-
54
-
53
-
53
-
47
-
41