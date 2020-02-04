أسعار الذهب العالمية تستقر مع ارتفاع الدولار بسبب كورونا

القاهرة- وكالات:

استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار بفعل المخاوف من تفشي فيروس كورونا السريع الانتشار في الصين والأثر الاقتصادي لتفشي المرض.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1575.37 دولار للأوقية بحلول الساعة 0534 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى منذ الثامن من يناير الماضي عند 1591.46 دولار في الجلسة السابقة.

وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1579.70 دولار.

وسجلت هونج كونج أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد على أراضيها، اليوم الثلاثاء، وهي ثاني وفاة خارج بر الصين الرئيسي نتيجة التفشي الذي أودى بحياة 425 مصابا بالفيروس، وسمحت بكين لخبراء في الصحة من الولايات المتحدة بدخول البلاد للمساعدة في مكافحة الفيروس سريع الانتشار الذي يشبه الإنفلونزا، وفقا للوكالة.

ويضغط على المعدن الأصفر الدولار الذي حافظ على قوته أمام سلة من العملات بعد مكسب 0.4% في الجلسة السابقة.