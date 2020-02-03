البورصة تواصل التراجع مع بداية تعاملات الاثنين

كتبت- شيماء حفظي:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.2% مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 13859 نقطة.

واستقر مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، فيما تراجع مؤشر EGX100 الأسوع نطاقا بنسبة 0.2%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنهاية تعاملات أمس الأحد بنسبة 0.22%.