البورصة تواصل التراجع مع بداية تعاملات الاثنين
10:23 ص الإثنين 03 فبراير 2020
كتبت- شيماء حفظي:
انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.2% مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 13859 نقطة.
واستقر مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، فيما تراجع مؤشر EGX100 الأسوع نطاقا بنسبة 0.2%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنهاية تعاملات أمس الأحد بنسبة 0.22%.
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