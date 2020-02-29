البنوك تدرس عروضا من شركات لتعقيم ماكينات الصراف الآلي بسبب كورونا

كتبت- منال المصري:

قال مصدران في بنكين عام وخاص، إن البنوك تدرس عروضا تلقتها من شركات محلية وعالمية لتعقيم ماكينات الصراف الآلي ضد فيروسات كورونا المستجد عالميا.

وأضاف المصدران، لمصراوي، أنه في حالة الاتفاق مع هذه الشركات سيتم تعقيم ماكينات الصراف الآلي ثلاث مرات يوميا، ولكن هناك حاجة أيضا لتعقيم الأموال الموجودة بهذه الماكينات وخاصة أنها قد تكون حاملة للفيروسات.

وأوضح المصدران أن تعقيم ماكينات الصراف الآلي كإجراء احترازي لن يكون كافيا، حيث أن استخدام أي شخص حامل للفيروس لماكينات الصراف الآلي قد يؤدي إلى عدوى غيره بعد عملية التعقيم.

وفي حالة اتفاق البنوك مع الشركات على تعقيم ماكينات الصراف الآلي سيكون ذلك إجراءً وقائيا مع خلو مصر حاليا من الإصابات بفيروس كورونا بحسب ما تعلنه وزارة الصحة المصرية.

ويواصل الفيروس انتشاره في العديد من الدول، مع الإعلان أمس عن حالات إصابة للمرة الأولى في ست دول عبر ثلاث قارات، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى زيادة مستوى التحذير من المخاطر إلى "مرتفع جدا".

وزاد بذلك عدد الدول التي سجلت إصابات بخلاف الصين، مصدر تفشي الإصابات، إلى أكثر من 55 دولة، حيث وصل عدد الإصابات إلى أكثر من 85 ألف إصابة، وعدد الوفيات إلى أكثر من 2900 شخص.