مصر تبدأ رحلة جديدة للبحث عن الذهب بطرح مزايدة عالمية (فيديوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت مصر تفاصيل طرح أول مزايدة عالمية في العام الحالي، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، خلال مؤتمر صحفي لطارق الملا وزير البترول أمس الأول الثلاثاء.

وتبدأ الهيئة العامة للثروة المعدنية في تلقي العروض من الشركات الراغبة في المشاركة بالمزايدة خلال الفترة من 15 مارس المقبل، وحتى 15 يوليو 2020.

ويرصد مصراوي في الفيديوجرافيك التالي أبرز تفاصيل المزايدة التي تنوي مصر طرحها بعد غياب نحو 3 سنوات.