البورصة تصعد مع بداية تعاملات الخميس

كتب- مصطفى عيد:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 0.37%، إلى مستوى 13250 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.44%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.34%

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 واصل هبوطه للجلسة الرابعة على التوالي خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث انخفض بنسبة 0.96%، إلى مستوى 13200 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب.