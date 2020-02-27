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البورصة تصعد مع بداية تعاملات الخميس

10:26 ص الخميس 27 فبراير 2020
البورصة تصعد مع بداية تعاملات الخميس

البورصة المصرية

كتب- مصطفى عيد:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 0.37%، إلى مستوى 13250 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.44%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.34%

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 واصل هبوطه للجلسة الرابعة على التوالي خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث انخفض بنسبة 0.96%، إلى مستوى 13200 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب.

البورصة المصرية مؤشر البورصة

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