البورصة تصعد مع بداية تعاملات الخميس
10:26 ص الخميس 27 فبراير 2020
كتب- مصطفى عيد:
صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 0.37%، إلى مستوى 13250 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.44%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.34%
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 واصل هبوطه للجلسة الرابعة على التوالي خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث انخفض بنسبة 0.96%، إلى مستوى 13200 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب.
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