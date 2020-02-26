بنك مصر يطلق مبادرة "طور مشروعك" لتدريب عملاء المشروعات الصغيرة

كتب- مصطفى عيد:

قال بنك مصر، في بيان اليوم الأربعاء، إنه ينظم برامج تدريبية لعملائه من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري تحت مسمى مبادرة "طور مشروعك.. ادعم بلدك" وذلك بمختلف محافظات الجمهورية، حيث بدأت المرحلة الأولى بمحافظة القاهرة.

وأضاف البنك أن المبادرة تهدف لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمساعدة على نجاحها ونموها، وتأصيل ثقافة ريادة الأعمال، والتعريف بالطرق الفعالة في التعامل مع البنوك لتلبية احتياجاتهم التمويلية، وتنمية النواحي الفنية والمهارية لدى رواد الأعمال.

وذكر أن المبادرة تهدف أيضا مناقشة المشاكل التي تواجه العملاء في المشروعات القائمة الخاصة بهم بما يؤدي إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من رأس المال المستثمر، وتقليل المخاطر، وذلك استكمالاً لمسيرة الدعم التي يقدمها البنك لعملائه من خلال تنظيم البرامج التدريبية على مدار السنوات السابقة، بحسب البيان.

وأشار بنك مصر إلى أنه يسعى دائما لزيادة حجم محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، والتي وصلت إلى 20% من حجم المحفظة الائتمانية تماشيا مع توجهات الدولة، لما لهذا القطاع من أهمية بالغة التأثير على الاقتصاد القومي وضرورة إدراج الشباب والمرأة وشرائح المجتمع المختلفة.

وأوضح أن الاهتمام بهذا القطاع ينعكس على الحد من البطالة، وزيادة نمو الدخل للفرد الواحد أو الأسرة شاملة، والذي من شأنه التأثير على معدلات الناتج القومي من خلال زيادة الإنتاجية المجتمعية وتغطية متطلبات السوق المحلي.