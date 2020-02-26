صعود البوري وهبوط المكرونة.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البوري 4 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه ليتراوح بين 40 و50 جنيها، كما ارتفع سعر الجمبري الممتاز بمقدار 30 جنيها ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و380 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي جنيهين اليوم بسوق العبور ليتراوح بين 50 و64 جنيها، كما هبط سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و150 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 23 و29جنيها، كما استقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم بين 110 جنيهات و160 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.