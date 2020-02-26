البورصة تنخفض مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتب- مصطفى عيد:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.28%، إلى مستوى 13291 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.58%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.2%

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.85%، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، إلى مستوى 13328 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب.