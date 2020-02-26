البورصة تنخفض مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء
10:32 ص الأربعاء 26 فبراير 2020
كتب- مصطفى عيد:
هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.28%، إلى مستوى 13291 نقطة.
بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.58%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.2%
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.85%، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، إلى مستوى 13328 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب.
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