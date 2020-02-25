غدًا.. بدء التداول على أسهم إميرالد للاستثمار العقاري بالبورصة

كتبت- شيماء حفظي:

تبدأ البورصة غدًا الأربعاء، جلية التداول على أسهم شركة إميرالد للاستثمار العقاري.

وكانت إدارة البورصة أعلنت أمس عن تنفيذ الطرح العام والخاص لشركة أميرالد للاستثمار العقاري بقيمة إجمالية 202.3 مليون جنيه.

وأضافت، أنه تم تنفيذ الطرح على 70 مليون سهم من أسهم أميرالد للاستثمار والتي تمثل نسبة 28% من رأسمال الشركة بسعر 2.89 جنيه.

وتم طرح عام لعدد 3.5 مليون سهم بنسبة 1.4% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة، وطرح خاص لعدد 66.5 مليون سهم بنسبة 26.6% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة

وأعلنت شركة أودن للاستثمارات المالية، اليوم عن تغطية الطرح الخاص بشركة أميرالد للاستثمار العقاري بنسبة 134% بإجمالي أسهم بلغت 89.116 مليون سهم، من إجمالي الأسهم المخصصة البالغة 66.5 مليون سهم.

وبلغ عدد مرات التغطية في الطرح العام 17.71 مرة موزعة على عدد 61.972 مليون سهم من إجمالي عدد الأسهم المخصصة للطرح العام البالغة 3.5 مليون سهم.