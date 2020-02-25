الصناعة: تشكيل فريق خبراء لإقامة شراكة اقتصادية شاملة مع كوريا الجنوبية

كتبت- شيرين صلاح:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من الخبراء بين مصر وكوريا الجنوبية لبحث إقامة شراكة اقتصادية شاملة في كافة مجالات التعاون المشترك.

وأوضحت أن الشراكات ستكون في قطاعات التجارة والصناعة والبترول والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزيرة مع يو ميونج هي وزيرة التجارة الكورية والوفد المرافق لها والتي استعرضت مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تنمية التعاون التجاري والصناعي بين مصر وكوريا الجنوبية.

وقالت الوزيرة إن مصر وكوريا ترتبطان بعلاقات ثنائية متميرة في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

وأشارت الوزيرة إلى حرص مصر على تعزيز التعاون التجاري بين البلدين والاستفادة من الخبرات الكورية الكبيرة في مجالات تطوير الجامعات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي ونقل الخبرات الصناعية الكورية المتطورة للصناعة المصرية وكذا الاستفادة من الخبرات الكورية في مجال تنمية وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت إن تجربة التعاون الرائدة بين مصر وكوريا الجنوبية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد حققت العديد من النتائج الإيجابية لتنمية هذا القطاع الحيوي بكلا البلدين.

وقالت جامع، إنه يجري حاليا إعداد مذكرتى تفاهم بين البلدين في مجال تبادل الخبرات المتعلقة بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من التكنولوجيات الكورية المتطورة في هذا المجال وذلك تمهيداً لتوقيعهما خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأضافت أنه يجري حاليا التفاوض مع الجانب الكوري لتعزيز التعاون المشترك في مجال إنشاء التجمعات الصناعية وتصنيع أجهزة ومعدات لتنمية القطاع الزراعي في مصر، وحرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم والخدمات للاستثمارات العاملة بالسوق المصري.

وقالت الوزيرة إن الاستثمارات الكورية في مصر تبلغ حوالي 570 مليون دولار في عدد 181 مشروعا في مجالات الصناعة والخدمات والانشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة.

وأضافت أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية بلغ العام الماضي مليار و595 مليون دولار، مشيرةً إلى أن أهم بنود التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية تشمل السلع الهندسية والالكترونية والاثاث والملابس الجاهزة والمنتجات الكيماوية والاسمدة والصناعات الطبية.