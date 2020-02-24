ارتفاع تاريخي لأسعار الذهب في مصر.. والجرام يصعد 20 جنيهًا اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

قفزت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، ليزيد سعر الجرام الواحد بنحو 20 جنيهًا، مقارنة بأسعار أمس، وذلك تأثرًا بسعر المعدن عالميًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم 728 جنيها مقابل نحو 708 جنيهات أمس، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 624 جنيهًا، وعيار 24 إلى 832 جنيهًا، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 5824 جنيهًا.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار الذهب العالمية مع بداية تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية ارتفاعًا نحو 39.6 دولار بنسبة 2.41% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1683 دولارًا للأوقية، تأثرًا بانتشار فيروس كورونا.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة على مستوى العالم إلى 77 ألفا و152 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 2592 حالة، وهو ما دفع المستثمرين لشراء الذهب باعتباره ملاذ آمن في هذه الفترات.