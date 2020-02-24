ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، ليتراوح بين 23 و29 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيها، كما تراجع سعر الجمبري الممتاز بمقدار 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و360 جنيها.

وانخفض سعر كيلو السمك البوري 5 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 39 و45 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 55 و65 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم بين 110 جنيهات و160 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.