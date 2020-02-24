تراجع الكوسة والباذنجان البلدي.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الكوسة والباذنجان البلدي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الكوسة بين 4 و7 جنيهات، وسعر كيلو الباذنجان البلدي بين 4 و7 جينهات.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة خلال تعاملات اليوم، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و4.5 جنيه.

البطاطس بين 2 و2.8 جنيه.

البصل بين 3 و6 جنيهات.

الكوسة بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال بلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال سكري بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 3.5 و6.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 و6.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.