قفزة هائلة في أسعار الذهب بالسوق المحلي.. وجرام 21 يتخطى 700 جنيه

كتبت- شيرين صلاح:

قفزت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت بقيمة 7.5 جنيه للجرام الواحد، مدفوعا بزيادة أسعار الخام عالميا إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم 707.5 جنيه مقابل نحو 700 جنيه أمس، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 606.4 جنيه، وعيار 24 إلى 808.5 جنيه، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 5660 جنيها.

وعالميا، بلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في سبع سنوات أمس، متجهة صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهر ونصف الشهر.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج الأمريكية أغلق سعر الذهب العالمي أمس على ارتفاع نسبته 1.47% للأوقية الواحدة لتسجل 1643.4 دولار.

وتأتي زيادة سعر المعدن الأصفر عالميا، في الوقت الذي تلقى فيه الطلب على أصل الملاذ الآمن الدعم من ارتفاع في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، وفقًا لوكالة رويترز.

وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني "يبدو أن التركيز الرئيسي للذهب ينصب على الضبابية التي تكتنف الفيروس... وانتشاره في أنحاء العالم" مضيفا أن تأثير الوباء على السياحة والسفر والنمو يؤجج الطلب على المعدن الأصفر.

واليوم وغدًا عطلة رسمية في بورصات الذهب العالمية