إطلاق ملتقى "Egypt Career Summit 2020" للتوظيف نهاية الشهر الجاري

كتب- علاء حجاج:

أعلنت مؤسسة Career 180 المتخصصة في حلول تنمية المهارات ودعم الخريجين اليوم السبت عن إطلاق ملتقى للتوظيف في مصر تحت اسم Egypt Career Summit 2020 خلال يومي 28 و29 فبراير الجاري في مقر الحرم اليوناني للجامعة الأمريكية "الجريك كامبس".

وقالت المؤسسة في بيان صحفي إن القمة تأتي برعاية وبمشاركة نخبة من كبرى الشركات العالمية والمحلية الرائدة والعديد من المتحدثين في مختلف المجالات الرئيسية.

ويهدف الملتقى جمع الخريجين مع الخبراء في مجال تدريب الشباب المؤهل في مكان واحد، لتبادل الخبرات وخلق الوظائف المناسبة مع المساعدة في تعريف الشباب بمتطلبات سوق العمل والإتجاهات العالمية الحديثة للمجالات الرئيسية التي تلبي احتياجات قطاعات الأعمال.

وقال محمد أكمل، الشريك المؤسس لمنصة Career 180، إن الملتقى يستهدف من خلال جمع المدربين في مجالات التوظيف، مع الراغبين في التوظيف وخلق حالة من الحوار المجتمعي التي ترصد احتياجات السوق، وذلك بهدف المساهمة في توظيف الشباب المؤهلين في الشركات المناسبة.

كما يهدف الملتقى تعريف الخريجين الجدد بما يحتاجون من دورات تدريبية التي تواكب المتغيرات المتلاحقه في مجال العمل.

وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في حل أزمة البطالة وإثراء مجال العمل حيث أن هذا الحراك في مجال التدريب والتأهيل ساهم في الحد من نسبة البطالة في مصر.

من جانبها قالت شروق علاء الشريك المؤسس إن الشركة تستهدف من خلال الملتقى تحسين مناخ العمل، وبناء القدرات وفق الاحتياجات المتنامية والتي لا يمكن للدراسة التقليدية وحدها الوفاء بها، ومن هنا قررت Career 180 من خلال دراستها للسوق وتحليلها لاحتياجات الشركات تصميم أكثر من 180 برنامج تدريبي، يقدمها 150 خبيرًا لتأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل".

وحددت شروق الهدف الرئيسى من المؤتمر بتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل مما يؤثر بالإيجاب على مستقبل قطاع الأعمال فى مصر وفرصة للشباب والخريجين مقابلة العديد من رواد الاعمال فى مصر، مؤكدة أن المنصة تستهدف تأهيل أكثر من 4000 شاب خلال العام الحالي.