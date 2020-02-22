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ارتفاع البلطي وانخفاض البوري.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم

11:21 ص السبت 22 فبراير 2020
ارتفاع البلطي وانخفاض البوري.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم

أسعار الأسماك في سوق العبور

كتب- علاء حجاج:

ارتفع سعر السمك البلطي، بينما انخفض سعر سمك المكرونة السويسي والبوري في سوق الجملة، اليوم السبت في سوق الجملة بعبور، مقارنة بأسعارهم أمس الجمعة، بينما استقر سعر السبيط والكاليماري.

وزاد سعر كيلو السمك البلطي الجملة، جنيهًا واحدًا، ليتراوح اليوم السبت بين 23 و 29 جنيها، مقارنة بأمس بينما استقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، جنيهًا واحدًا، ليتراوح اليوم بين 55 و65 جنيها، بحسب الموقع الرسمي للسوق.

وانخفض سعر كيلو السمك البوري بمقدار جنيهين، ليتراوح اليوم بين 39 و43 جنيها، بحسب بيانات الموقع.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم بين 110 جنيه و160 جنيها، وانخفض سعر الجمبري الممتاز بمقدار 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و 360 جنيها.

وظل سعر كيلو الكابوريا، ثابتا ليتراوح اليوم بين 30 و150 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

سعر السمك المأكولات البحرية سوق العبور

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