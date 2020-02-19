ساويرس يجري مباحثات مع الحكومة للمشاركة في مزايدة للتنقيب عن الذهب

إعداد- ياسمين سليم:

قال نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، إن الحكومة المصرية بدأت محادثات معه ومع غيره من الشركات الأخرى للترويج لمزايدة جديدة ستطرحها الحكومة للتنقيب عن الذهب.

وأضاف ساويرس، الذي يرأس مجلس إدارة شركة لامانشا القابضة، لوكالة بلومبرج "نحن مستعدون للمشاركة في أي منطقة تكون واعدة".

ولم يحدد ساويرس أي الشركات التي يمتلك فيها حصصًا بها ستدخل في هذه المزايدة.

وكانت بلومبرج قالت إن مصر تعتزم الإعلان عن أول مناقصة للتنقيب عن الذهب في 3 أعوام في مارس المقبل.

وكانت مصر أقرت العام الماضي قانونا جديدا للتعدين، لتشجيع أعمال التنقيب عن المعادن وإنتاجها.

وبحسب ساويرس فإن اللوائح الجديدة ملائمة وواقعية أكثر، كما أنها ستجذب الاستثمارات الأجنبية إلى هذا القطاع".

وأعلنت شركة أتون ريسورسز الكندية لاستخراج الذهب الأسبوع الماضي أن مصر وافقت على رخصة تعدين لها، هي الأولى من نوعها منذ فوز منتج الذهب الرئيسي في البلاد شركة سنتامين برخصة قبل أكثر من عشر سنوات.

نالت سنتامين رخصتها في 2005، بحسب وكالة وريترز.

وأقر مجلس الوزارء في يناير الماضي اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، بعد أن أقر مجلس الشعب تعديلات على القانون الصادر في 2014.