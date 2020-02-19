أسعار الدولار تنخفض في 4 بنوك مع بداية تعاملات الأربعاء 19-2-2020

كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 4 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء، بينما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار 3 قروش في بنك البركة إلى 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في البنك العربي الأفريقي إلى 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وقناة السويس عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك القاهرة، والتجاري الدولي، والإسكندرية عند 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار مستقرا في بنك التعمير والإسكان عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.