تعرف على أسعار الدولار في البنوك مع بداية تعاملات اليوم 18 فبراير 2020

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي فيما بقى السعر مستقرًا في 10 بنوك أخرى مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2020، مقارنة بنهاية تعاملات أمس.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.62 جنيه و15.72 جنيه للبيع.

واستقر في بنوك الأهلي المصري ومصر والبركة عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتًا في في بنوك القاهرة والإسكندرية والعربي الأفريقي عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتًا في بنوك كريدي أجريكول وقناة السويس والتعمير والإسكان عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك التجاري الدولي عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع، مقارنة بنهاية تعاملات أمس.