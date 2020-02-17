أسعار الدولار تواصل تراجعها مع بداية تعاملات الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 8 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه أمس الأحد، بينما استقر في 3 بنوك أخري.

تراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي الأهلي المصري ومصر إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك القاهرة إلى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك التجاري الدولي إلى 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 للبيع.

وانخفض سعر الدولار في بنك العربي الأفريقي قرشا واحدا ليسجل 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية 3 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.65 جنيه و15.75 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 4 قروش في بنك البركة إلى 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

وبقي الدولار ثابتا في بنكي قناة السويس والتعمير والإسكان عند 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأجنبية في بنك كريدي أجريكول عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

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