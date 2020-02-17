ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 24 و27 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الجمبري الممتاز 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيها.

وهبط سعر كيلو السمك البوري 5 جنيهات، ليتراوح بين 39 و45 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 55 و65 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و160 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.