وزير الاتصالات يشهد ختام هاكثون المدن للأشخاص ذوي الإعاقة

كتب- علاء حجاج:

شهد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ختام فعاليات هاكاثون المدن للأشخاص ذوي الإعاقة الذي نظمته الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة من 12 الى 14 فبراير الجاري بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني وكلية لندن الجامعية، ومركز الابتكار العالمي للإعاقة، وشركة مايكروسوفت العالمية.

والهاكثون هو مسابقة ابتكارية يجتمع فيها مطوري الحلول الذكية لابتكار حلول تكنولوجية للتحديات في مدة قدرها 54 ساعة؛ ويهدف إلى المساهمة في خلق بيئة متطورة تكنولوجياً في المدن الحديثة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم على ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي بصورة متساوية ومستقلة، الأمر الذي يحقق رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وقال وزير الاتصالات في كلمته خلال حفل الختام على أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستواصل جهودها في دعم ومساندة كل المبادرات الهادفة الى تطويع التكنولوجيا لكى تكون في متناول ومساعدة أبنائنا من ذوى القدرات الخاصة، وهو الذي يعد ضمن أهم أولويات الوزارة حتى نتمكن من مجابهة كافة التحديات التي تواجه ذوى القدرات الخاصة.

وأوضح أن من أهم مميزات الهاكاثون هذا العام أنه ضم ذوى القدرات الخاصة جنبا إلى جنب مع الشباب الآخرين، الأمر الذي يبعث برسالة قوية مفادها المساواة بين الجميع، وكذلك بأن ذوى القدرات الخاصة قادرين على أن يكونوا منتجين للتكنولوجيا.

وخلال فعاليات الهاكاثون قدم المشاركون العديد من الحلول والأفكار التكنولوجية المبتكرة التي تسهم في التغلب على التحديات التي اشتمل عليها هاكاثون هذا العام، كما تم خلاله عقد العديد من ورش العمل بالتعاون مع كلية لندن الجامعية وشركة مايكروسوفت العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، ومناقشة كيفية مساهمة التكنولوجيا المساعدة في تحقيق التحول الرقمي.

وفاز بالمركز الأول فريق "إرشاد" عن مشروع يقدم نظام تكنولوجي قائم على الذكاء الاصطناعي يتيح لذوي الاعاقة البصرية التعرف على الأشياء، وقياس المسافات إليها والتمييز بينها وذلك من خلال تطبيق على الهاتف المحمول للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما فاز بالمركز الثاني فريق "بي تيم" عن مشروع يوفر نظام متكامل باستخدام تكنولوجيا القرب proximity لذوي الاعاقة البصرية مكون من عصا متطورة صديقة للبيئة، وشريط ذكي مزود بمستشعرات يتم وضعها في محطات المترو والشوارع تسهل على ذوي الإعاقة البصرية إيجاد طريقهم وتنبيههم في حالة وجود عائق على مسافات في الطريق.

وفاز بالمركز الثالث فريق "ايرور 404" عن مشروع يوفر نظام مكون من تطبيق إلكتروني لذوي الإعاقة البصرية يمكنهم من حجز رحلات النقل العام والتنبيه في حالة وصول الأتوبيس الخاص بهم كما أنه ينبه السائق لمكان ذوي الإعاقة البصرية.

وفاز بالمركز الرابع فريق "جيت اكسيس" عن مشروع يعتمد على استخدام تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد حيث تم تطوير ملحقات متعددة يمكن تركيبها على الكرسي المتحرك لتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة الحركية من أداء مهام مختلفة بشكل مستقل.

وفاز بالمركز الخامس تطبيق PIx wheels والذي يوفر نظام قائم على استخدام تكنولوجيا تحليل الصور والذكاء الاصطناعي يمكن الاشخاص ذوي الإعاقة الحركية "الشلل الرباعي" من تحريك الكرسي المتحرك عن طريق التعرف على حركة العين.