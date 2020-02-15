أكثر الكلمات إنتشاراً

الزمالك والترجي فيروس كورونا عيد الحب سد النهضة عمرو دياب الطقس أسعار الذهب صفقة القرن 100 مليون نسمة

وزيرة الصناعة: صرف دفعة جديدة من متأخرات دعم الصادرات قريبا

01:00 م السبت 15 فبراير 2020
وزيرة الصناعة: صرف دفعة جديدة من متأخرات دعم الصادرات قريبا

لقاء وزيرة الصناعة نيفين جامع

كتب-عبدالقادر رمضان:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم السبت، إن الحكومة وافقت على صرف 10% جديدة من متأخرات دعم الصادرات.

وأضافت في مؤتمر صحفي، أن الوزارة صرفت 10% من المتأخرات بقيمة 924 مليون جنيه في يناير الماضي لنحو 1400 شركة.

وقالت إن موعد الصرف مرتبط باستكمال الأوراق والمستندات المطلوبة، وإن "الفلوس موجودة بالفعل".

وأشارت إلى توقيع مجموعة من التسويات مع الشركات المصدرة مؤخرا لسداد متأخرات الدعم بالإضافة إلى سداد كل المبالغ التي تقل عن 5 ملايين جنيه.

دعم الصادرات وزيرة الصناعة نيفين جامع

الخبر التالى:

"المشاط" تبحث مع الأمم المتحدة تعزيز التمويلات التنموية المقدمة لمصر
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تعلن عن موجة "عدم استقرار" جديدة لمدة 4 أيام