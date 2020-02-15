وزيرة الصناعة: صرف دفعة جديدة من متأخرات دعم الصادرات قريبا

كتب-عبدالقادر رمضان:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم السبت، إن الحكومة وافقت على صرف 10% جديدة من متأخرات دعم الصادرات.

وأضافت في مؤتمر صحفي، أن الوزارة صرفت 10% من المتأخرات بقيمة 924 مليون جنيه في يناير الماضي لنحو 1400 شركة.

وقالت إن موعد الصرف مرتبط باستكمال الأوراق والمستندات المطلوبة، وإن "الفلوس موجودة بالفعل".

وأشارت إلى توقيع مجموعة من التسويات مع الشركات المصدرة مؤخرا لسداد متأخرات الدعم بالإضافة إلى سداد كل المبالغ التي تقل عن 5 ملايين جنيه.