أسعار سمك البلطي والبوري والمكرونة ترتفع في سوق الجملة بالعبور

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر السمك البلطي والبوري والمكرونة السويسي، فيما انخفض سعر الجمبري الممتاز، خلال تعاملات اليوم السبت بسوق الجملة في العبور، مقارنة بسعره أمس.

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي الجملة، خلال الأسبوع 3 جنيهات ليتراوح اليوم السبت بين 23 و27 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيهًا اليوم ليتراوح بين 40 و46 جنيها، مقارنة بسعره أمس بحسب بيانات الموقع.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، بقيمة ما بين جنيه و5 جنيهات ليتراوح اليوم بين 55 و65 جنيهًا، بحسب الموقع الرسمي للسوق.

وانخفض سعر الجمبري الممتاز بقيمة 20 جنيهًا ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و350 جنيها.

بينما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح اليوم بين 110 جنيه و160 جنيه، وظل سعر كيلو الكابوريا، ثابتا ليتراوح اليوم بين 30 و150 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.