البورصة توافق على زيادة بقيمة 3 مليارات جنيه برأسمال بنك القاهرة

كتبت- منال المصري:

قالت البورصة، في بيان اليوم الخميس،إن لجنة القيد وافقت على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك القاهرة، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم".

وبحسب البيان، ستتم زيادة رأسمال بنك القاهرة من 2.25 مليار جنيه إلى 5.25 مليار جنيه، بزيادة 3 مليارات جنيه، موزعة على 750 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 4 جنيهات للسهم الواحد والزيادة مسددة نقدًا.

وأضاف البيان، أن بنك مصر - المالك لبنك القاهرة - اكتتب في كامل أسهم الزيادة دون أعمال حقوق الأولوية، وذلك بموجب شهادة إيداع بنكية المؤرخه في 24 سبتمبر 2019، والزيادة تمثل (الاصدارالثالث) وتقيد بجدول قيد الاوراق المالية المصرية "أسهم".

ووافقت لجنة القيد، على إدراج سهم بنك القاهرة بعد الزيادة النقدية في رأسماله علي قاعدة البيانات إعتبارا من جلسة تداول يوم الإثنين المقبل.

وكان بنك القاهرة تلقى زيادة جديدة في رأسماله المدفوع بقيمة 3 مليارات جنيه من المساهم الرئيسى بنك مصر تتراوح بين 2 مليار جنيه وديعة مساندة، ومليار جنيه زيادة مباشرة فى إطار تعزيز استراتيجيته التوسعية والاستعداد للطرح فى البورصة المصرية بحسب تصريحات سابقة لرئيس بنك القاهرة طارق فايد.

وقال مصدر مسؤول في بنك القاهرة تعليقا علي هذا الإجراء لمصراوي، إن هذا الإجراء يعد أمرا طبيعيا واستكمالا لبعض الإجراءات الخاصة بالطرح، حيث سبق وتم قيد البنك في البورصة المصرية قبل 3 سنوات برأسمال 2.250 مليار جنيه.

ويعتزم بنك القاهرة طرح حصة تصل إلى 45% من أسهمه في البورصة، ومن المتوقع أن تتم عملية الطرح في أبريل المقبل، بحسب ما قالته مصادر لمصراوي سابقا.

وقالت المصادر، إن عملية الطرح لزيادة رأسمال البنك، ستكون من خلال طرح حصة في سوق المال، دون الاتجاه لبيع حصة لمستثمر بهدف توسيع قاعدة الملكية بصفة عامة سواء لعرب أو أجانب وبحدود معينة بحيث لاتذهب لعدد محدود من المستثمرين، كما يعزز من الطروحات الحكومية.

وأشارت المصادر، إلى أن القائمين على خطة طرح بنك القاهرة في البورصة سيكتفون بالطرح المحلي فقط دون اللجوء إلى طرح عالمي في الأسواق الخارجية.