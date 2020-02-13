ارتفاع طفيف لمؤشرات البورصة في تعاملات نهاية الأسبوع
كتبت- شيماء حفظي:
ارتفعت البورصة بشكل طفيف مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات أجنبية.
وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.1% إلى مستوى 13859 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.7% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.3%.
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 77.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 35.9 مليون جنيه والمصريين صافي بيع بقيمة 41.9 مليون جنيه.
-
1523
-
240
-
137
-
130
-
103
-
92
-
85
-
76
-
55
-
51
-
46
-
42
-
35
-
34