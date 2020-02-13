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ارتفاع طفيف لمؤشرات البورصة في تعاملات نهاية الأسبوع

02:55 م الخميس 13 فبراير 2020
ارتفاع طفيف لمؤشرات البورصة في تعاملات نهاية الأسبوع

البورصة

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت البورصة بشكل طفيف مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات أجنبية.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.1% إلى مستوى 13859 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.7% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.3%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 77.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 35.9 مليون جنيه والمصريين صافي بيع بقيمة 41.9 مليون جنيه.

البورصة مؤشرات البورصة المستثمرين الأجانب
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