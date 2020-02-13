ارتفاع طفيف لمؤشرات البورصة في تعاملات نهاية الأسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت البورصة بشكل طفيف مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات أجنبية.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.1% إلى مستوى 13859 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.7% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.3%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 77.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 35.9 مليون جنيه والمصريين صافي بيع بقيمة 41.9 مليون جنيه.