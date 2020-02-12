التضامن الاجتماعي: إطلاق برنامج التمكين الاقتصادي "فرصة" بأسيوط

كتبت- ياسمين سليم:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان اليوم الأربعاء، إن محافظة أسيوط شهدت بدء تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي "فرصة" وهو أحد آليات الحماية الاجتماعية.

وأضافت أن برنامج فرصة، يأتي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية من خلال مشروع "تشغيل شباب في مصر: خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في ريف مصر(روابط)" والممول من الحكومة النرويجية.

وقال عاطف الشبراوي، مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن برنامج فرصة هو أحد برامج الحماية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي لأفراد الأسر من مستفيدي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي ويستهدف القادرين على العمل منهم بالتعاون مع القطاع الخاص والأهلي.

ويعمل المشروع من خلال عدة محاور منها توفير ما يزيد على 50 ألف فرصة عمل وأدوات إنتاج بالمحافظات الثمان المستهدفة ويعتمد البرنامج على تنشيط بيئة التمكين الاقتصادي والشق الإنتاجي لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتوفير فرص التمكين لهم والتدريب على ثقافة العمل والإنتاج.

وأضاف الشبراوي، أن التعاون مع منظمة العمل الدولية والذي يعد انطلاقه لتعاون مستمر شهد تنفيذ سلسلة ورش عمل استهدفت تحفيز الشباب والنساء للحصول على فرص عمل عبر منظومة تدريبات وباستخدام أدوات منظمة العمل التدريبية المعتمدة دولياً في مجال التوظيف وريادة الأعمال.

وقالت نشوى بلال، مدير مشروع روابط، إن التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية متميز في مجال التمكين الاقتصادي خاصة للشباب والمرأة المعيلة ودعم الأسر الأكثر فقرا.

وأشادت بلال، بدور برنامج "فرصة" في توفير فرص عمل حقيقية وإتاحة دمج أكبر عدد من الأسر والأفراد فى الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية لكل محافظة من المحافظات المستهدفة من خلال الابتكار والشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص .