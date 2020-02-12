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تراجع طفيف لأسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الأربعاء 12-2-2020

12:41 م الأربعاء 12 فبراير 2020
تراجع طفيف لأسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الأربعاء 12-2-2020

مشغولات ذهبية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي بشكل طفيف، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 12-2-2020، مقارنة بمستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 685 جنيها مقابل 686 جنيها أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 587 جنيها، وعيار 24 نحو 782.8 جنيه، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 5480 جنيها.

وعالميا انخفضت أسعار الذهب العالمية، اليوم الأربعاء، مع تراجع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين وتحسن الإقبال على المخاطرة، على الرغم من أن ضبابية الأثر الاقتصادي للمرض مازالت تدعم المعدن الأصفر، بحسب وكالة رويترز.

وهبط الذهب الفوري 0.2% إلى 1564.15 دولار للأوقية بحلول الساعة 0818 بتوقيت جرينتش.

أسعار الذهب عيار18 عيار24 جرام الذهب

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مصادر: طرح حصة من بنك القاهرة بالبورصة منتصف أبريل المقبل
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