أكثر الكلمات إنتشاراً

محاكمة راجح فيروس كورونا عيد الحب أوسكار 2020 صفقة القرن الطقس أسعار الذهب سد النهضة

مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات الثلاثاء

02:56 م الثلاثاء 11 فبراير 2020
مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.21%، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 14009 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.1%، بينما هبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.17%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 629.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 594.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 35.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.91% مع نهاية تعاملات أمس، الاثنين، إلى مستوى 13979.

البورصة المصرية مؤشرالبورصة أسهم البورصة البورصة

الخبر التالى:

المركزي للإحصاء: عدد سكان مصر يزيد فردا كل 18 ثانية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:ولادة تاريخية.. "ياسمين" طفلة الـ 100 مليون مصري