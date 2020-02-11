مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.21%، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 14009 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.1%، بينما هبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.17%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 629.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 594.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 35.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.91% مع نهاية تعاملات أمس، الاثنين، إلى مستوى 13979.